Путин предложил создать в Африке НИИ эпидемиологии

Президент России Владимир Путин выступил на саммите "Россия - Африка". Глава государства предложил, в частности, создать на континенте еще один НИИ эпидемиологии и профилактики опасных болезней. Сейчас уже есть один такой центр в Гвинейской республике.

Напомним, что накануне глава государства похвалил российскую вакцину против лихорадки Эбола, назвав ее лучшей в мире.

"Хорошие перспективы имеются во взаимодействии в области медицины и охраны здоровья. В Гвинейской республике, например, успешно работает Научно-исследовательский институт эпидемиологии и профилактики опасных инфекционных болезней. Можно было бы проработать вопрос и о создании в Африке еще такого же центра", - заявил он.