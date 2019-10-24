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24.10.2019 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке с пятью погибшими в Орловском районе. Такое решение было принято по ходатайству следователя регионального СУ СК.

По информации пресс-службы управления, судом и следствием установлены достаточные данные для того, чтобы заключить под стражу 39-летнего подозреваемого в совершении убийства пятерых мужчин во время конфликта в хуторе Чернозубов.

Состояние пострадавшего в перестрелке под Ростовом улучшилось

Между тем, по данным ТАСС, адвокат готов принять решение об обжаловании меры пресечения после анализа решения суда, так как на иждивении у мужчины находятся двое детей.

Напомним, страшная трагедия разыгралась в хуторе Чернозубов Орловского района, 22 октября на одной из животноводческих точек. Несколько местных жителей, находящихся до этого в конфликте, не смогли совладать с эмоциями и попытались решить спор с помощью огнестрельного оружия.

В итоге пять человек скончались прямо на месте происшествия, а двух пострадавших отвезли в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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