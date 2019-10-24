В Совфеде ответили на заявление Украины о переговорах по Крыму

На Украине думают только о своем рейтинге. Так член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал инициативу украинского правительства провести переговоры о возвращении полуострова.

"На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет", - заявил сенатор RT.

По мнению Цекова, если бы правительство Украины заботилось о своей стране, оно бы провело адекватные и конструктивные переговоры с РФ.

Ранее в МИД России назвали выгоду для Киева от признания Крыма частью России. Это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между РФ и Украиной, отметил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.