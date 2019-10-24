Еще у трех тюменцев заподозрили редкую "гаффскую болезнь"

Еще трое жителей Тюменской области госпитализированы с подозрением на "гаффскую болезнь" - редкое заболевание, возникающее из-за употребления в пищу рыбы, которая по каким-то причинам стала временно токсичной.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ№1 двух членов семьи из деревни Ачиры (третий родственник также попал в больницу, но ему диагноз пока не подтвердили). Таким образом по обновленной информации регионального управления Роспотребнадзора, на 23 октября в общей сложности зафиксировано пять экстренных извещений с предварительным диагнозом "гаффская болезнь".

Среди симптомов - признаки пищевого отравления, судороги, нарушения работы почек и печень. Это остропротекающее заболевание не передается от человека к человеку, никакой опасности заболевшие люди не представляют.

"Предположительно причиной заболевания стала рыба, которую жители села поймали в озере Андреевское в Тобольском районе", - говорится в сообщении надзорного органа.

В деревню Ачиры вылетели медики и специалисты ветеринарной службы. На исследование взята рыба (карась), которую выловили заболевшие, взяты пробы у других жителей деревни. Эксперты также проверят воду в колодцах и реке, ил, водоросли и почву на микробиологические, вирусологические, химические, паразитологические, токсикологические и радиологические показатели.

Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии проведет биологические исследования на мышах для установления причинно-следственной связи развития случаев заболеваний, связанных с пищей.