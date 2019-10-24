Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтью в Сирии

Вашингтон не позволит представителям террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) восстановить контроль над нефтяными месторождениями в северо-восточной части Сирии.

"Мы никогда не позволим восстановившейся "ИГ" (организация запрещена в РФ) заполучить контроль над этими месторождениями", - написал американский лидер в своем Twitter.

Хозяин Белого дома напомнил, что указанные месторождения до последнего времени находились в руках террористов. Однако США с помощью курдов, как уточнил Трамп, смогли отвоевать энергетические объекты.

Ранее появилась информация о намерении американских военнослужащих остаться в районе нефтяных месторождений на северо-востоке САР. Об этом, в частности, говорил глава Пентагона Марк Эспер. По словам руководителя американского оборонного ведомства, такие меры позволят не допустить к нефтяным месторождениям радикалов.