Трамп: Военные США останутся в нефтеносных районах Сирии

Небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения.

По словам главы Белого дома, американские военные обеспечили безопасность нефтяных месторождений, и в этих районах останется небольшой военный контингент. "Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", - цитирует РИА Новости американского лидера.

Напомним, президент Турции девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. Позже министр обороны США объявил, что Вашингтон выведет около тысячи американских военнослужащих с севера САР. Военнослужащие и бронетехника переброшены в Ирак.