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Рубрика: В мире

Трамп: Военные США останутся в нефтеносных районах Сирии

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения.

Фото: REUTERS
Выведенные из Сирии войска США перебросят в Кувейт или Катар

По словам главы Белого дома, американские военные обеспечили безопасность нефтяных месторождений, и в этих районах останется небольшой военный контингент. "Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", - цитирует РИА Новости американского лидера.

Напомним, президент Турции девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. Позже министр обороны США объявил, что Вашингтон выведет около тысячи американских военнослужащих с севера САР. Военнослужащие и бронетехника переброшены в Ирак.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия
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