В Британии найденные в грузовике 39 погибших оказались гражданами КНР

Все 39 человек, тела которых были в среду обнаружены в прицепе грузовика в Эссексе, были китайской национальности, сообщил телеканал ITV.

По данным источников телеканала, в настоящий момент следователи устанавливают личности погибших. В качестве предварительной причины смерти 38 взрослых и одного ребенка специалисты называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Полиция Эссекса проводит расследование происшествия. По предварительным данным, автомашина прибыла из Болгарии и въехала в Великобританию в Холихеде в Уэльсе. Водитель, 25-летний житель Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве. Следствие изучает возможную причастность его к деятельности группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на фирму, принадлежавшую ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что британским следователям будет оказано всестороннее содействие. Напомним, 23 октября полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс, что в тридцати километрах от Лондона.Это уже не первый случай массовой гибели людей, стремящихся найти работу в Великобритании. В 2000 году в порту Дувра полиция обнаружила в грузовике с овощами тела 58 китайцев. Водитель из Нидерландов был осужден за убийство.