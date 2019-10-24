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Рубрика: В мире

В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону

Прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и РФ - это дополнительный аргумент для увеличения расходов на оборону стран НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
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В то же время он подчеркнул, что НАТО не хочет новой гонки вооружений.

"Мы не хотим новой гонки вооружений, не хотим новой холодной войны", - приводит ТАСС слова Столтенберга.

На прошлой неделе Столтенберг заявил о готовности западного военно-политического блока к диалогу с Россией по вопросам контроля над вооружениями. Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.

В мире Европа Бельгия Международные организации НАТО Выход США из договора о РСМД Россия и НАТО
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