В Тольятти сделают автомобиль для путешественников

В Тольятти откроется мелкосерийное производство усовершенствованного вазовского "Ларгуса". Автомобиль модифицируют специально для туристов и путешественников. АвтоВАЗ не причастен к данной разработке, проект создавался частными силами.

Инициатор проекта путешественник и автолюбитель Петр Груздев назвал его Lada Largus Karelia, потому что он родом оттуда. Петр и раньше занимался усовершенствованием автомобилей для путешествий - работал с ГАЗами, УАЗами и даже "Мерседесами". Но выйти в мелкосерийное производство решил сейчас. "Ларгус" выбрал, потому что машина, как говорит сам, "хитовая" и легко трансформируется.

У Груздева по проекту Lada Largus Karelia уже 30 партнеров, некоторые из них - резиденты технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти. Над одним из самых главных внешних изменений привычного "Ларгуса" работает "дочка" "АвтоВАЗа" компания "ВИС-авто", у которой уже есть опыт модифицирования "Гранты" и внедорожника "Лада 4х4" в пикапы и фургоны. Компания делает для автомобиля высокую крышу. Двигатель у Lada Largus Karelia будет усиленный - 1,8 литра вместо привычного 1,6 литра у обычного "Ларгуса". Трансмиссия - "робот". Мотор выдает до150 лошадиных сил. Автомобиль сможет работать как на бензине, так и на пропане. Расход газа будет экономичным - всего 7,5 литра на сто километров.

Еще у Lada Largus Karelia большие колеса, задние дисковые тормоза вместо привычных барабанных, пневмоподвеска. Также на автомобиль по желанию заказчика можно будет установить заднюю независимую подвеску, систему автономного отопления на двигатель и до трех зависимых электрических печей дополнительно в салоне (работают на аккумуляторе), чтобы улучшить климатическую систему "Ларгуса".

В общем, каждый автомобиль будут делать конкретно под заказчика. Желающие на новинку уже есть. Жители Крыма даже уже попросили поставить дополнительный кондиционер. Как только автомобиль будет доделан, Груздев поедет в путешествие до самого северного города на Чукотке - Певека. Дорога покажет, что еще нужно доработать в автомобиле.