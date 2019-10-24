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Рубрика: Видео

Видео: мотогонщик сохранил самообладание, вылетев из седла

Текст: Вадим Давыденко

Первое правило для театрального актера, артиста цирка и других сфер шоу-бизнеса: какое бы ЧП не случилось во время представления (потёк грим, отвалился накладной нос, начался пожар или вселенский потоп) - доигрывай свою роль так, словно ничего не произошло и с достоинством уходи со сцены. А потом уже поступай как хочешь - ликвидируй последствия катастрофы или впадай в истерику.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Так и поступил мотогонщик Алекс Маркес во время тренировки перед Гран-при Японии на трассе Twin Ring Motegi. На мокрой трассе заднее колесо байка Маркеса на какую-то долю секунды потеряло сцепление с покрытием и мотоцикл взбрыкнул, как норовистый конь, выкинув седока из седла.

Большинство других гонщиков в этом случае, наверное, постаралось бы сгруппироваться и упасть с наименьшими для себя потерями, но не таков чемпион гонки класса Moto3 и один из лидеров Moto2. Маркес, как большой артист, не потерял самообладание в стрессовой ситуации. Вцепившись в руль, он удержал мчащийся байк на ходу даже при том, что вернуться в седло ему не удалось. Повис на мотоцикле и, плавно снижая скорость, сошел с трассы. Большое спасибо ему от остальных гонщиков, которых он уберег от массовой аварии перед заездом.

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