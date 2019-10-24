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24.10.2019 11:56
Рубрика: В мире

Видео: В Испании началась церемония эксгумации останков Франко

Текст: Юрий Когалов
В мемориальном комплексе "Долина павших" началась церемония эксгумации останков диктатора Франсиско Франко. В базилику, где находится могила каудильо, пустили только 22 членов семьи, министра юстиции Долорес Дельгадо, настоятеля бенедиктинского аббатства, в ведении которого находится комплекс, Сантьяго Кантера, а также несколько рабочих, которым предстоит поднять 1,5-тонную надгробную плиту.

В зависимости от состояния гроба операция может занять от 1 до 3 часов. Дельгадо как главный нотариус королевства должна засвидетельствовать, что останки принадлежат Франко. Однако вскрывать гроб не собираются, и это она сделает лишь на основе заключения 1975 года, подписанного тогдашним главой минюста.

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
Вопрос об эксгумации Франко разделил испанцев на две равные части

Затем потомки генералиссимуса на своих руках перенесут гроб к вертолету, который доставит тело Франко на кладбище Мингоррубио. Полет займет от 10 до 15 минут, ему предстоит преодолеть 34 километра по прямой. Там он будет захоронен рядом со своей супругой Кармен Поло, скончавшейся в 1988 году.

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