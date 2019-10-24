Видео: В Испании началась церемония эксгумации останков Франко

В зависимости от состояния гроба операция может занять от 1 до 3 часов. Дельгадо как главный нотариус королевства должна засвидетельствовать, что останки принадлежат Франко. Однако вскрывать гроб не собираются, и это она сделает лишь на основе заключения 1975 года, подписанного тогдашним главой минюста.

Затем потомки генералиссимуса на своих руках перенесут гроб к вертолету, который доставит тело Франко на кладбище Мингоррубио. Полет займет от 10 до 15 минут, ему предстоит преодолеть 34 километра по прямой. Там он будет захоронен рядом со своей супругой Кармен Поло, скончавшейся в 1988 году.