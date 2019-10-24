Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту вдоль границы Сирии и Турции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Протяженность маршрута от города Камышлы на севере Сирии до Абуды составила свыше 60 километров.

Как напомнили в Минобороны, военные помогают обеспечивать безопасность населения и поддерживать правопорядок, а также способствуют выводу "подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров" от границы.

Подразделения российской военной полиции введены в эти районы согласно Меморандуму, подписанному президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российские военные полицейские для размещения своих патрулей вправе воспользоваться и брошенными американскими военными базами. Эти опорные пункты хорошо защищены.