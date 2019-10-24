Выходит новый фильм Романа Супера про Децла

Премьера фильма "С закрытыми окнами" - честной биографии музыканта Кирилла Толмацкого - состоится 7 ноября на онлайн-платформе PREMIER.ONE.

Документальная лента о Децле, снятая журналистом Романом Супером состоит из бесед с родными, близкими и коллегами Децла, в том числе с его отцом, музыкальным продюсером Александром Толмацким, а также - из фрагментов интервью с самим музыкантом.

Фильм будет бесплатно показан на платформе PREMIER.ONE, где появится специальный бесплатный раздел "Ежедневный Premier". Планируется, что там будет показываться новое документальное кино.