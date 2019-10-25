Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

Парламент ФРГ не станет отменять антироссийские санкции. Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции в отношении России и сменить "конфронтацию на кооперацию".

С соответствующим предложением в Бундестаг обратились фракции оппозиционных партий - "Левые" и "Альтернатива для Германии". Первые выступили с инициативой о заявлении к правительству ФРГ работать с ЕС по вопросу отмены санкций, а вторые - принять меры по укреплению сотрудничества с Москвой по различным направлениям.

В итоге оба предложения не нашли широкой поддержки Бундестага, тем более что ранее комитет по международным делам рекомендовал их отклонить, передает РИА Новости.

Добавим, что во время слушаний была названа сумма потерь экономики Германии от санкционного режима. Как утверждает член фракции "Левые" Клаус Эрнст, это 770 млн долларов в месяц. При этом он ссылался на исследование Кильского института мировой экономики, в котором указывается, что потери всей мировой экономики от санкций против России равны 300 млрд долларов. Кроме того, он привел данные опроса DPA, согласно которым лишь 23% немцев выступили за ограничения в отношении РФ.