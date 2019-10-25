Cредняя цена на автомобиль до трех лет выросла до 878 тысяч рублей

Ведущие классы авто подорожали в диапазоне от 3% до 13%, а в списке популярных моделей по стране появилось много новичков. Об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении в "РГ".

В 2019 году средняя цена авто возрастом до трех лет выросла на 9% по сравнению с 2018 годом - до 878 000 рублей.

За год структура рынка продаж изменилась незначительно: доля малых автомобилей (категория B) уменьшилась на 2 процентных пункта в пользу сегмента кроссоверов (SUV). Без изменений осталась позиция категорий С, E, D (средний класс, бизнес-класс, большие семейные авто).

Стоимость автомобилей во всех сегментах за год существенно выросла. Сильнее всего подорожали авто категории C (средний класс, 13%), а наименьший рост показал сегмент кроссоверов - 3%.

Группа лидеров - 50 самых продаваемых автомобилей не старше трех лет - в 2019 году претерпела изменения по сравнению с 2018 годом. В рейтинге продаж появились новички: это Kia Soul на 36 месте, ВАЗ (Lada) Vesta Cross на 40-м и Hyundai Tucson на 41-м. 45 место заняла Kia Rio X-Line, 47 - ГАЗель 3302, 50 - BMW 3 серии.

Из моделей, которые присутствовали в рейтинге в прошлом году, значительно поднялись в нем Renault Kaptur (+15 позиций), Hyundai Creta (+13 позиций) и Kia Optima (10 позиций). Сильнее всего опустились две модели Nissan - Almera и X-trail - и Lifan X60 (по -8 позиций каждая).

На своих местах остались лидирующая Lada Granta и Kia Rio на 3 позиции, а вот "серебро" взяла Lada Vesta, которая в прошлом году находилась на 5 месте.

По доступности первое место, как и в прошлом году, по-прежнему занимает бюджетный переднеприводный японский седан Datsun on-DO (374 000 рублей). Дороже всего покупали Toyota Land Cruiser - в среднем за 4 207 000 рублей. За год сильнее всего поднялись цены на Mercedes-Benz E-класса (на 16%), а снизились максимально на Lada Xray (на 5%).

За год стоимость авто до трех лет выросла почти во всех рассматриваемых крупнейших городах (18 из 20), в диапазоне от 2% в Тольятти до 20% в Нижнем Новгороде. Средние цены снизились только в Москве (на 8%) и в Тюмени (на 3%).

Доступнее всего автомобили до трех лет продавались в Тольятти - в среднем за 720 000 рублей, дороже всего - в Красноярске, за 1 148 000 рублей.