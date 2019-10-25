Французский дипломат: РФ снова стала мировой державой

По словам эксперта, залогом успеха РФ на международной арене является умение говорить и договариваться со всеми. По словам де Глиниасти, конец боевым действиям на севере Сирии положила именно Москва, а не Вашингтон.

"Соглашение с Турцией - это первый шаг, но их будет гораздо больше. Конечной целью россиян являются не российско-турецкие патрули и создание кордона безопасности на севере (Сирии - прим. "РГ"), а именно возвращение Сирии к ее довоенным границам", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что в Сирии Россия отстояла принцип государственности. Однако американцы хоть и вынуждены признать укрепившуюся роль РФ, по-прежнему имеют свое влияние в регионе. Что же касается Европы, то здесь она окончательно потеряла контроль над происходящим и рискует покинуть Ближний Восток надолго, уверен дипломат.

Де Глиниасти также поделился своими соображениями на счет прошедшего в Сочи форума "Россия - Африка". Эксперт напомнил, что еще с царских времен Москва налаживала и развивала связи с этим континентом, а СССР помогал ему в борьбе за независимость в период деколонизации.

По мнению де Глиниасти, мягкая сила и безопасность являются теми столпами внешней политики России, которые характеризуют ее как великую державу. При этом несмотря на такой статус, финансовые возможности РФ небольшие. Однако она умело компенсирует это большим дипломатическим умом, заключил дипломат.