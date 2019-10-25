Huawei выпускает Android 10 еще для восьми смартфонов. Вот их список

Компания Huawei пригласила принять участие в тестировании бета-версии Android 10 владельцев восьми смартфонов, выпущенных под брендами Huawei и Honor.

В программе тестирования могут зарегистрироваться владельцы следующих аппаратов:

- Huawei Mate 20

- Huawei Mate 20 Pro

- Huawei Mate 20 RS

- Huawei Mate 20 X

- Honor 20

- Honor 20 Pro

- Honor V20

- Honor Magic 2

Стать тестерами пока что могут лишь пользователи из Германии (до этого к участию в программе были приглашены жители Китая). После регистрации пользователю необходимо дождаться уведомления о выходе апдейта - обычно это происходит в течение двух недель, пишет The Android Soul.

В течение октября и ноября обновление Android 10 вместе с фирменными оболочками EMUI и Magic UI получат более 30 моделей смартфонов Huawei и Honor.