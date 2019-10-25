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25.10.2019 00:00
Рубрика: Культура

Фестиваль "Зарядье" под руководством Гергиева начнется 30 октября

Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Столичный выпуск № 241(7999)
Первый международный московский фестиваль "Зарядье" под руководством Валерия Гергиева, 30 октября - 4 ноября
Валерий Гергиев представит на новом фестивале в "Зарядье" 12 программ. Фото: Александр Шапунов. Валерий Гергиев представит на новом фестивале в "Зарядье" 12 программ. Фото: Александр Шапунов.
Валерий Гергиев представит на новом фестивале в "Зарядье" 12 программ. Фото: Александр Шапунов.

Новый музыкальный проект Валерия Гергиева войдет в десятку международных проектов, которые маэстро ведет в России и мире. Для Москвы - это второй его фестиваль, но в отличие от Московского Пасхального новый проект четко связан с локацией - Концертным залом "Зарядье". В афише - 12 программ с участием оркестра, солистов и хора Мариинского театра (оперы "Пеллеас и Мелизанда" Клода Дебюсси, "Тангейзер" Рихарда Вагнера, "Иоланта" Чайковского), концерты лауреатов конкурса Чайковского, симфонические сочинения. Валерий Гергиев прокомментировал "РГ" идею фестиваля:

В чем суть нового проекта?

Валерий Гергиев: Если говорить о задумке фестиваля в "Зарядье", то он призван раскрыть все возможности нового зала в центре Москвы - не только концертные и акустические, но и его театральный потенциал. Именно поэтому мы везем в Москву только что подготовленный к премьере в Мариинском театре спектакль "Пеллеас и Мелизанда". Конечно, у нас разные с "Зарядьем" параметры сцены и чем-то он будет отличаться от нашей постановки, но это важное начинание. Нам хотелось бы и "Тангейзер" показать в Москве в сценическом варианте, но это сложно сделать чисто технически.

Фото: Антон Дубровский
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Почти половина афиши фестиваля - концерты лауреатов конкурса Чайковского. Это исполнительский тренд фестиваля?

Валерий Гергиев: Да, на фестивале выступят победители разных номинаций XVI конкурса Чайковского. В Москве их не слышали уже четыре месяца и, надеюсь, уже соскучились. Я с ними все это время выступал: в Лондоне, в Швейцарии, в Германии, в Японии и т.д. Мне хотелось бы привлечь внимание москвичей и общественности к этому событию. Эта молодежь - наше великолепное будущее. И нам еще предстоит год, два, три вести их, предлагать им интересные программы. Для чего мы проводим конкурс Чайковского? В свое время Даниил Трифонов, победитель XIII конкурса Чайковского, играл со мной первые шесть-восемь месяцев в десятках стран. Сегодня он один из самых ярких пианистов.

На фестивале у нас будут и тематические концерты, посвященные Моцарту, Прокофьеву, Чайковскому. Самое главное, не забывать о том, что конкурс Чайковского - это еще и очередной триумф самого Петра Ильича. К счастью, стали чаще играть его Второй, Третий концерты. Победитель XVI Конкурса Чайковского Александр Канторов убедил всех именно Вторым концертом Чайковского. Фокус на композиторе - это всегда было моей главной задачей как худрука Мариинского театра, как основателя фестивалей в нескольких странах по всему миру. Я всегда концентрировался на композиторе - главном герое.

Кстати

Программу фестиваля смотрите на сайте Концертного зала "Зарядье"

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