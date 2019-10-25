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25.10.2019 06:52
Рубрика: В мире

Иракские силовики применили водометы для разгона протестующих

Фото: REUTERS/Wissm al-Okili Фото: REUTERS/Wissm al-Okili
Фото: REUTERS/Wissm al-Okili

В Ираке применили водометы для разгона протестующих. Демонстранты пытались проникнуть в "зеленую зону" иракской столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.

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Как передает агентство Agence France-Presse, стражи порядка также могли использовать гранаты со слезоточивым газом. Ранее сообщалось о гибели в беспорядках 65 человек.

Антиправительственные протесты возобновились в Ираке накануне вечером. Силы безопасности страны были приведены в состояние повышенной готовности.

Протесты против безработицы, плохих условий жизни, коррупции, недостатка медицинской помощи начались в Багдаде и других крупных городах в населенной преимущественно шиитами южной части Ирака первого октября. Манифестанты потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Аделем Абдельем Махди, создания рабочих мест, улучшения качества очистки питьевой воды.

В мире Ближний Восток Ирак
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