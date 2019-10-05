Число погибших во время беспорядков в Ираке увеличилось до 65 человек

Число погибших в результате беспорядков в Ираке за три дня увеличилось до 65 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на свои источники в министерстве здравоохранения.

Напомним, во вторник недовольные жизнью иракцы вышли на улицы Багдада. Манифестанты потребовали отставки правительства, создания рабочих мест, решения проблем в сфере здравоохранения.

К среде протесты охватили не только столицу, но и несколько провинций. Власти Ирака ограничили доступ к интернету в центре и на юге страны. Кроме того, был введен комендантский час, закрыты КПП на границе с Ираном.

Министр обороны приказал привести в повышенную готовность все военные части. Сотрудники служб безопасности использовали слезоточивый газ и водометы с горячей водой против демонстрантов, кидавших в них камнями.