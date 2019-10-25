Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России стартовал прием заказов на 9-местную VIP-версию Toyota Hiace 13:39
Водитель Tesla сгорел в машине из-за сбоя систем 12:27
Фото: Haval F7x начали поступать к дилерам 11:39
Новая Hyundai Sonata пропишется в России 11:12
25.10.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Корейский конкурент BMW X5 получит передовые двигатели

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Genesis GV80, изображение из презентации Hyundai Motor Фото: Genesis GV80, изображение из презентации Hyundai Motor
Фото: Genesis GV80, изображение из презентации Hyundai Motor

На прошедшей в Сеуле конференции по силовым установкам Hyundai-Kia представил новейшие двигатели, которые будут устанавливать на грядущий кроссовер GV80 и другие статусные модели концерна.

Фото: @mike.motorov / facebook.com
Автомобиль Юрия Гагарина оказался серым, а не голубым

Семейство силовых установок нового поколения именуемое Smartstream характеризует полное сгорание топлива, уменьшенное трение и сниженный выхлоп.

Бензиновый 3,5-литровый турбомотор V6 совмещает непосредственный впрыск во впускной коллектор и в камеру сгорания. Жидкостный интеркулер позволяет увеличить отдачу турбонаддува. Двигатель развивает 380 л.с. мощности и 540 Нм крутящего момента.

Дизельный рядный 6-цилиндровый турбомотор рабочим объемом 3,0 л также имеет жидкостный интеркулер в системе наддува. Оборудован системами рециркуляции отработанных газов и нейтрализации окислов азота впрыском мочевины. Этот мотор развивает 280 л.с. мощности и 590 Нм крутящего момента, он легче прежнего 3,0-литрового турбодизеля на 32 кг.

Фото: Пресс-служба Haval
В Haval рассказали, когда достигнут результатов Kia и Hyundai

Третья новинка линейки Smartstream - 8-ступенчатая роботизированная автоматическая КП с двумя мокрыми сцеплениями, электрическим масляным насосом, гидроаккумулятором и программным управлением. Коробка будет агрегатироваться и с меньшими по объему моторами семейства Smartstream - 2,5-литровым бензиновым с турбонаддувом и 2,2-литровым турбодизелем. Ее планируют устанавливать и на менее дорогие, чем Genesis GV80 модели Hyundai и Kia.

Среднеразмерный премиум-кроссовер Genesis GV80 выйдет на рынок в первой половине будущего года и будет конкурировать с BMW X5 и Mercedes GLE.

Фото: Genesis GV80, изображение из презентации Hyundai Motor
Land Rover Defeder обзаведется удлиненной версией 130
Nissan может снова отказаться от бренда Datsun
#Genesis