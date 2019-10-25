Корейский конкурент BMW X5 получит передовые двигатели

На прошедшей в Сеуле конференции по силовым установкам Hyundai-Kia представил новейшие двигатели, которые будут устанавливать на грядущий кроссовер GV80 и другие статусные модели концерна.

Семейство силовых установок нового поколения именуемое Smartstream характеризует полное сгорание топлива, уменьшенное трение и сниженный выхлоп.

Бензиновый 3,5-литровый турбомотор V6 совмещает непосредственный впрыск во впускной коллектор и в камеру сгорания. Жидкостный интеркулер позволяет увеличить отдачу турбонаддува. Двигатель развивает 380 л.с. мощности и 540 Нм крутящего момента.

Дизельный рядный 6-цилиндровый турбомотор рабочим объемом 3,0 л также имеет жидкостный интеркулер в системе наддува. Оборудован системами рециркуляции отработанных газов и нейтрализации окислов азота впрыском мочевины. Этот мотор развивает 280 л.с. мощности и 590 Нм крутящего момента, он легче прежнего 3,0-литрового турбодизеля на 32 кг.

Третья новинка линейки Smartstream - 8-ступенчатая роботизированная автоматическая КП с двумя мокрыми сцеплениями, электрическим масляным насосом, гидроаккумулятором и программным управлением. Коробка будет агрегатироваться и с меньшими по объему моторами семейства Smartstream - 2,5-литровым бензиновым с турбонаддувом и 2,2-литровым турбодизелем. Ее планируют устанавливать и на менее дорогие, чем Genesis GV80 модели Hyundai и Kia.

Среднеразмерный премиум-кроссовер Genesis GV80 выйдет на рынок в первой половине будущего года и будет конкурировать с BMW X5 и Mercedes GLE.