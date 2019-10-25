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25.10.2019 12:08
Рубрика: Власть

Косачев: Западные парламентарии не вольны выбирать и выражать свою позицию

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
В германском бундестаге в четверг уверенным большинством 535 против 75 парламентарии отклонили предложения оппозиционных фракций АдГ и "Левой партии", каждая из которых представила собственный документ, но суть их сводилась к одному: санкции против России не только неэффективны, но и вредны. Причем в обоих документах авторы не просто призывали снять бессмысленные санкции, но предлагали вполне конкретные вещи: активнее использовать форум "Петербургский диалог" в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией, расширять экономическое сотрудничество и молодежные обмены, укреплять взаимодействие городов, содействовать постепенному ослаблению визового режима. АдГ предложила также разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе в рамках ОБСЕ.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Это все вещи, которые я нередко в позитивном ключе обсуждаю с немецкими политиками и не из оппозиции, и в этих беседах не вижу особых различий в позициях представителей различных германских партий. Более того: практически все они сходятся и в оценке эффективности санкций.

В Германии оценили в 100 млрд долларов ущерб от антироссийских санкций

Буквально только что в "Коммерсанте" вышло интервью с говорящим заголовком "Санкции никому не нравятся" заместителя председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфа Штегнера, имеющего неплохие шансы стать лидером этой партии из правящей коалиции. Я встречался с этим политиком на прошлой неделе и имел возможность лично убедиться в том, что он искренне заинтересован в поиске путей выхода из сложившегося тупика.

То есть статистика голосования депутатов бундестага по антисанкционным резолюциям отнюдь не является "черно-белым" отражением реальной картины настроений в германском политикуме, которая более нюансирована и многогранна.

Но, как видим, когда дело доходит до конкретного голосования, то, получается, сами парламентарии не вольны выбирать и выражать свою позицию. Точно так же германские (и не только) представители, ратующие за отмену санкций против России, голосуют и за продление санкций на уровне ЕС и т.п. Все они подчиняются строгой дисциплине: ЕС - общезападной, Германия - евросоюзовской, партия - коалиционной, фракция - партийной, депутаты - фракционной и т.п.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций

Разумеется, это дело самих депутатов, партий и государств, как им выстраивать свою политику и голосовать. Однако трудно избавиться от ощущения, что на фоне всех этих "рабов лампы", повязанных жесткими узами многоступенчатой дисциплины, как ни парадоксально, гораздо более свободными в выражении своей точки зрения и в голосовании выглядят именно те, кого на Западе принято считать радикалами и популистами.

Преодолеть похожий тупик в отношениях между Западом и Востоком в конце 70-х - начале 80-х годов удалось именно тогда, когда отдельные страны, партии и политики, в частности - та же Германия, и те же социал-демократы во главе с Вилли Брандтом - посмели ослушаться заокеанского "Старшего брата" и сделали ставку не на конфронтацию, а на сотрудничество и эпохальный проект "газ-трубы". Что и стало началом "разрядки" и заметного потепления климата в Европе. Что ж, ждем нового Вилли Брандта?

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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