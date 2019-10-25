Лавров: Прошение осужденного за шпионаж Берга рассматривается

Прошение о помиловании, поданное осужденным за шпионаж норвежцем Фруде Бергом, находится на стадии рассмотрения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Господин Берг был осужден по статье "Шпионаж". Он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени", - сказал Лавров по итогам переговоров со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде, передает ТАСС.

Напомним, что Фруде Берг признан виновным в шпионаже против России и приговорен к 14 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима: он собирал информацию об атомных подводных лодках и сотрудничал с норвежской разведкой.

Глава российского внешнеполитического ведомства сейчас находится в Норвегии для участия в торжествах, посвященных 75-летию освобождения Красной Армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.