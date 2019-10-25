Мадуро: Переворот в Боливии пытаются совершить те же силы, что в Венесуэле

Те же политические силы, которые хотели устроить переворот в Венесуэле, теперь пытаются сделать это в Боливии. Об этом в пятницу заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления на саммите Движения неприсоединения, который приходит в Баку.

"Мы выражаем поддержку президенту Боливии Эво Моралесу, который получил большинство голосов по итогам выборов главы государства. В настоящее время мы наблюдаем попытку госпереворота в Боливии. За ней стоят те же силы, что стремились совершить переворот в Венесуэле в январе этого года", - цитирует Мадуро ТАСС.

Напомним, что протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Боливии после оглашения результатов президентских выборов. Демонстранты выражают несогласие с оглашенными итогами голосования, согласно которым победу одерживает действующий глава государства Эво Моралес. Бывший лидер страны и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что не признает возможную победу соперника.