Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Россиянка Мария Бутина, которая отбывала тюремный срок в США, прибудет в Москву утром 26 октября. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, в миграционный центр в городе Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву", - говорится в сообщении.

Данную информацию российская сторона получила от госдепартамента США после многочисленных запросов о процедуре возвращения Бутиной.

Антонов также выразил надежду, что "самый тяжелый этап в жизни россиянки" скоро закончится, и пожелал ей как можно скорее воссоединиться с семьей и восстановить силы после "выпавших на ее долю нелегких испытаний".