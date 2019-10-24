США уведомили о передаче Марии Бутиной иммиграционно-таможенной службе

Россиянка Мария Бутина будет находиться под контролем иммиграционно-таможенной службы США до момента депортации. Об этом уведомили американские власти, передает ТАСС.

По некоторым данным, Бутина может прибыть в Москву в ближайшую субботу. Адвокат женщины Роберт Дрисколл держит связь с ее семьей.

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Мария Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной. В результате девушку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае ей грозил многолетний срок.