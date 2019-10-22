В Госдуме рассказали, когда Бутина вернется в Россию

Осужденная в США россиянка Мария Бутина должна вернуться на родину уже совсем скоро, до конца октября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он напомнил, что 25 октября истекает срок заключения Бутиной и "в течение последующих трех дней она должна будет прилететь в Россию". Слуцкий также рассказал о своем недавнем разговоре с ней.

"Это была последняя для нее возможность воспользоваться правом на видеозвонок в американской тюрьме", - сообщил он. По его словам, "Маша активно готовится к освобождению и с оптимизмом смотрит в будущее". Слуцкий также добавил, что первые дни после возвращения на родину Бутина хочет провести с семьей.

Напомним, Марию Бутину задержали в США в июле прошлого года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Российская сторона называла предъявленные ей обвинения сфабрикованными. В частности о безосновательности обвинений говорил и президент РФ Владимир Путин. "Не понимаю, за что ее засадили, просто нет оснований. Но надо же как-то всем спасти лицо, выйти из этой ситуации - прежде всего я говорю об американской юстиции", - так комментировал дело Бутиной глава российского государства во время большой пресс-конференции.