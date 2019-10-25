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25.10.2019 16:15
Рубрика: ПДД

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству внутренних дел дополнительно проработать вопрос о возможном снижении административно наказуемого порога ответственности за превышение скорости с 20 до 10 километров в час. Доклад глава правительства ждет до 2 декабря.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Поручение дано по итогам совещания о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", которое состоялось 16 октября в Екатеринбурге на площадке международной выставки "Дорога 2019".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На совещании также говорили об отставании ряда регионов от плановых показателей и рисках их недостижения по итогам года. В частности, отмечен низкий уровень - менее 50 процентов - укладки верхних слоев дорожного покрытия в Забайкальском крае, Республике Крым, Сахалинской области, а также недостаточная доля контрактов жизненного цикла в отдельных субъектах Федерации. Региональным властям рекомендовано принять безотлагательные меры, а министерству транспорта проанализировать причины, чтобы избежать повторения в будущем. Кроме того, губернаторам посоветовали до конца года заключить контракты на выполнение дорожных работ, предусмотренных в 2020 году.