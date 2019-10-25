Министр экономики Японии покинул свой пост из-за скандала

В Японии министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей. Издание Shukan Bunshun обнародовало сведения, согласно которым секретарь министра передал на похоронах семье одного из его сторонников пожертвование в 20 тысяч йен (185 долларов). Также штаб Сугавары в ходе избирательных кампаний преподносил жителям столичного района, от которого в парламент избирался политик, дыни, курительные палочки и цветы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который принял отставку Сугавары, извинился перед населением за случившееся, сообщил телеканал NHK. Ведомство возглавит ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма.

Сугавара занял это пост всего месяц назад, заменив покинувшего правительство Хиросигэ Сэко по итогам масштабных перестановок. Он также курировал развитие экономических отношений с Россией.