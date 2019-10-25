Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на реплику коллеги из Германии, который вспомнил о статье в The New York Times. В материале говорилось, что российские самолеты якобы наносили удары по больницам в Сирии. Небензя назвал данную статью дешевым фейком.

Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия. "Мы никого не учим, ни с кем не соревнуемся, а просто делаем", - цитирует ТАСС российского дипломата.

Российские подразделения на легитимной основе находятся в Сирии - по просьбе сирийского руководства. Их цель - полный вывод любых иностранных вооруженных сил и иностранных военных с территории САР. В настоящее время военная полиция РФ ведет патрулирование в десятикилометровой зоне близ сирийско-турецкой границы.