Новая Hyundai Sonata пропишется в России

Восьмое поколение Hyundai Sonata окажется локальной сборки. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства модели, локализованной в России. Сборка будет налажена на калининградском "Автоторе".

От предшественника новое поколение Hyundai Sonata получит бензиновые моторы: 2-литровый 150-сильный или 2,5-литровый двигатель на 179 лошадиных сил. Первый работает на 95-м бензине, второй спокойно переваривает и АИ-92. В зависимости от комплектации, автомобиль будет передвигаться на колёсах размером 215/60 R16, 215/55 R17 или 235/45 R18.

Новая Hyundai Sonata была анонсирована прошедшим летом и в августе получила ОТТС для автомобилей южнокорейской сборки, но в продажу в России так и не поступила.

Нынешнее поколение модели можно купить с 2-литровым бензиновым двигателем (150 л.с.) или дизельным мотором объёмом 2,4 литра (188 л.с.). Стартовая цена: 1 380 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.