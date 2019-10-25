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25.10.2019 21:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Овсянников вновь стал замглавы Минпромторга

Фото: Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Фото: Юлия Крымова/РГ

Должность заместителя министра промышленности и торговли РФ занял Дмитрий Овсянников. Он работал на этом посту до лета 2016 года, после чего был назначен врио губернатора Севатополя.

Медведев назначил нового замглавы Росприроднадзора

В июле 2019-го Овсянников был освобожден от должности губернатора по его собственному желанию. И спустя несколько месяцев вернулся в Минпромторг.

"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, подписанном 24 октября премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на сайте кабмина в пятницу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство Минпромторг Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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