Овсянников вновь стал замглавы Минпромторга

Должность заместителя министра промышленности и торговли РФ занял Дмитрий Овсянников. Он работал на этом посту до лета 2016 года, после чего был назначен врио губернатора Севатополя.

В июле 2019-го Овсянников был освобожден от должности губернатора по его собственному желанию. И спустя несколько месяцев вернулся в Минпромторг.

"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, подписанном 24 октября премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на сайте кабмина в пятницу.