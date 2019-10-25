Porsсhe запатентовал убирающийся руль и педали для системы автопилота

Porsche оформил международный патент на складывающиеся руль и педали - для использования во время движения автомобиля в режиме автопилота.

В запатентованной системе три подвижных узла: сиденье с обилием регулировок, втягивающийся в переднюю панель руль и педальный узел на перемещающейся продольно подставке.

В ситуации, когда автомобиль ведет человек, сервоприводы используются для традиционной настройки органов управления под него. При езде в режиме автопилота, сиденье отъезжает назад и откидывает спинку (сообщая телу расслабленное положение лежа), втягивает руль в переднюю панель и выдвигает опору для поднятых над полом ступней.

Фото: World Intellectual Property Organization

Возможны и промежуточные положения органов управления - например, руль втянут, педали убраны, сиденье отодвинуто, но водитель не лежит, а сидит - положение удобное для работы на ноутбуке.

Очевидно, если такая система найдет воплощение на серийных продуктах, то это будут в первую очередь электромобили с органами управления "по проводам" без механической связи с узлами.