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25.10.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Porsсhe запатентовал убирающийся руль и педали для системы автопилота

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: World Intellectual Property Organization Фото: World Intellectual Property Organization
Фото: World Intellectual Property Organization

Porsche оформил международный патент на складывающиеся руль и педали - для использования во время движения автомобиля в режиме автопилота.

Фото: Genesis GV80, изображение из презентации Hyundai Motor
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В запатентованной системе три подвижных узла: сиденье с обилием регулировок, втягивающийся в переднюю панель руль и педальный узел на перемещающейся продольно подставке.

В ситуации, когда автомобиль ведет человек, сервоприводы используются для традиционной настройки органов управления под него. При езде в режиме автопилота, сиденье отъезжает назад и откидывает спинку (сообщая телу расслабленное положение лежа), втягивает руль в переднюю панель и выдвигает опору для поднятых над полом ступней.

Фото: World Intellectual Property Organization

Возможны и промежуточные положения органов управления - например, руль втянут, педали убраны, сиденье отодвинуто, но водитель не лежит, а сидит - положение удобное для работы на ноутбуке.

Очевидно, если такая система найдет воплощение на серийных продуктах, то это будут в первую очередь электромобили с органами управления "по проводам" без механической связи с узлами.

Фото: World Intellectual Property Organization
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#Porsche