В Забайкалье солдат застрелил восемь сослуживцев при смене караула

Стрельба в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь военнослужащих, произошла при смене караула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, огонь по сослуживцам открыл военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в Читинском районе края. Инцидент произошел около 18.20 по местному времени (12.20 по мск) во время смены караула. В результате погибли восемь человек. Как уточнил источник агентства, среди погибших есть солдаты срочной службы. Кроме того, двое получили ранения различной степени тяжести. В оборонном ведомстве отметили, что они были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказали помощь. Угрозы их жизням нет.

По предварительным данным, солдат открыл огонь по сослуживцам на почве нервного срыва. В ведомстве подчеркнули, что у стрелявшего были проблемы личного характера, на почве чего и произошел срыв. Причина инцидента не связана с военной службой.

Уточняется, что стрелок задержан. Сейчас на месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В воинскую часть вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с заместителем министра генерал-полковником Андреем Картаполовым.