"Заповеди советского права": В Перми презентовали книгу Павла Крашенинникова

В ней рассказывается о развитии правовых отношений в Советском Союзе в период с 1939 по 1961 год. Книга входит в цикл историко-правовых изданий Крашенинникова и уже третья в этой серии.

"Заповеди советского права" состоят из нескольких разделов, но сам автор на презентации особое внимание уделил нескольким из них. Например, Крашенинников выделил главу "Право Победы".

- Здесь описывается Нюрнбергский процесс, создание международного трибунала, - говорит автор. - Этот трибунал является беспрецедентным случаем. Никогда в истории юриспруденции не было такого, чтобы в суде рассматривались преступления, которые не являлись таковыми в момент их совершения.

Книга основана на множестве фактов, большинство из которых до настоящего времени не публиковались.

Также Павел Крашенинников подробно рассказал о главе "Регулировщики дороги к коммунизму". Здесь идет рассказ о юристах того времени. Это и занимавшие тогда высокие государственные должности Андрей Вышинский, Роман Руденко и Иван Голяков, и те из юристов, кто буквально кочевал из университета в университет, опасаясь преследований за свои взгляды, не совпадавшие с официальным советским правом.Автор провел огромную работу, чтобы собрать сведения о таких малоизвестных правоведах, как Василий Глушков, Александр Винавер и Борис Черепахин.

Также в книге "Заповеди советского права" подробно рассказывается о таких отраслях советского законодательства, как уголовное, трудовое, колхозное право и другие. До этого у Павла Крашенинникова вышли книги "Серебряный век права" и "Страсти по праву".