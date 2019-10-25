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Рубрика: Бензин

Назван российский город с самым дорогим бензином

Текст: Наталья Граф (Омск)
Расходы российских автовладельцев за год увеличились более чем на 20 процентов, ощутимее всего подорожало топливо.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие результаты исследования озвучили аналитики сервиса электронных платежей Яндекс.Деньги.

Средний чек за товары и услуги для водителей за год вырос на 22 процента. Отмечается, что вновь подорожал бензин. Средний чек за заправку авто составил 819 рублей. По странному совпадению, больше всего он в Омске, в котором этот самый бензин и производится. Омичи тратят на АЗС в среднем по 1204 рубля. В списке городов с самыми высокими чеками на бензин оказалась Пермь, где также имеется свой нефтезавод, и Москва. А меньше всего тратят на заправку в Волгограде, Челябинске и Екатеринбурге.

Фото: iStock
Cредняя цена на автомобиль до трех лет выросла до 878 тысяч рублей

За техобслуживание и ремонт машины российские автомобилисты отдают около 4270 рублей. А средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки в стране составил 940 рублей. Дороже всего обслуживать авто в Ростове-на-Дону, Воронеже и Казани. А самый маленький средний чек оказался в Нижнем Новгороде - 640 рублей. Вероятнее всего, машины на местных дорогах ломаются реже.

Запчасти и аксессуары для авто обходятся россиянам в среднем в 1632 рубля. Больше всех на них тратятся жители Санкт-Петербурга и Омска, а самыми экономными были признаны водители из Красноярска.

Серьезную долю расходов автомобилистов составляют штрафы ГИБДД. По данным аналитиков, средний платеж россиян за нарушения правил дорожного движения вырос за год с 496 до 531 рубля. В тройке городов-лидеров оказались Москва, Красноярск и Самара. Меньше всего "штрафные" платежи в Волгограде, Омске и Нижнем Новгороде. Предполагается, что жители этих городов активно пользуются 50-процентной скидкой при оплате штрафа в первые 20 дней после нарушения.

Аналитики отметили рост популярности услуг такси и каршеринга. Исследование показало, что число платежей за аренду машин выросло за год в 18 раз, за поездки на такси - в 3,5 раза.