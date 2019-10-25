Назван российский город с самым дорогим бензином

Расходы российских автовладельцев за год увеличились более чем на 20 процентов, ощутимее всего подорожало топливо.

Такие результаты исследования озвучили аналитики сервиса электронных платежей Яндекс.Деньги.

Средний чек за товары и услуги для водителей за год вырос на 22 процента. Отмечается, что вновь подорожал бензин. Средний чек за заправку авто составил 819 рублей. По странному совпадению, больше всего он в Омске, в котором этот самый бензин и производится. Омичи тратят на АЗС в среднем по 1204 рубля. В списке городов с самыми высокими чеками на бензин оказалась Пермь, где также имеется свой нефтезавод, и Москва. А меньше всего тратят на заправку в Волгограде, Челябинске и Екатеринбурге.

За техобслуживание и ремонт машины российские автомобилисты отдают около 4270 рублей. А средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки в стране составил 940 рублей. Дороже всего обслуживать авто в Ростове-на-Дону, Воронеже и Казани. А самый маленький средний чек оказался в Нижнем Новгороде - 640 рублей. Вероятнее всего, машины на местных дорогах ломаются реже.

Запчасти и аксессуары для авто обходятся россиянам в среднем в 1632 рубля. Больше всех на них тратятся жители Санкт-Петербурга и Омска, а самыми экономными были признаны водители из Красноярска.

Серьезную долю расходов автомобилистов составляют штрафы ГИБДД. По данным аналитиков, средний платеж россиян за нарушения правил дорожного движения вырос за год с 496 до 531 рубля. В тройке городов-лидеров оказались Москва, Красноярск и Самара. Меньше всего "штрафные" платежи в Волгограде, Омске и Нижнем Новгороде. Предполагается, что жители этих городов активно пользуются 50-процентной скидкой при оплате штрафа в первые 20 дней после нарушения.

Аналитики отметили рост популярности услуг такси и каршеринга. Исследование показало, что число платежей за аренду машин выросло за год в 18 раз, за поездки на такси - в 3,5 раза.