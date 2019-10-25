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25.10.2019 10:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

Текст: Иван Егоров

Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Омске.

По его словам, основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создает реальные угрозы национальной безопасности.

Фото: ByoungJoo / istock
Число опасных кибератак на объекты в РФ выросло в 11 раз за три года

По данным Патрушева, только в Сибири в этом году было совершено более 1,7 миллиона кибератак на государственные интернет ресурсы. В то же время секретарь Совбеза обратил внимание участников совещания, что несмотря на создание в Сибирском федеральном округе необходимых условий для обеспечения защиты информационных систем органов госвласти, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным.

Секретарь Совбеза отметил, что тревогу вызывает ненадлежащее выполнение требований закона о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. И прежде всего, это относится к ситуации в сферах транспорта, связи и энергетики. В этих сферах недостаточно эффективно осуществляется переход на использование отечественного программного обеспечения.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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