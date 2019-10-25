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25.10.2019 10:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семь пострадавших от прорыва дамбы на Сейбе выписали из больниц

Текст: Дмитрий Лапин

Из Курагинской  районной и Минусинской межрайонной больниц Красноярского края выписали семь рабочих золотодобывающей артели, пострадавших в ночь на 19 октября при прорыве системы дамб на реке Сейба.
Жители приносят вещи пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае

Как сообщает сайт Министерства здравоохранения Красноярского края,  сегодня в краевой клинической больнице остаются 9 человек, госпитализированных  после катастрофы в Курагинской районе.

Состояние их здоровья оценивается специалистами как средней степени тяжести, или удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь в полном объеме. Некоторых могут выписать из больницы сегодня после обеда.

На месте аварии, в вахтовом поселке золотодобытчиков на реке Сейба остается на дежурстве бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, что в ночь на 19 октября после прорыва дамбы селевая волна смыла общежития-бараки во временном поселке золотодобытчиков.  Погибли 17 человек, трое до сих пор числятся пропавшими без вести, 18 пострадавших было госпитализировано.

Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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