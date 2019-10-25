Семь пострадавших от прорыва дамбы на Сейбе выписали из больниц

Из Курагинской районной и Минусинской межрайонной больниц Красноярского края выписали семь рабочих золотодобывающей артели, пострадавших в ночь на 19 октября при прорыве системы дамб на реке Сейба.

Как сообщает сайт Министерства здравоохранения Красноярского края, сегодня в краевой клинической больнице остаются 9 человек, госпитализированных после катастрофы в Курагинской районе.

Состояние их здоровья оценивается специалистами как средней степени тяжести, или удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь в полном объеме. Некоторых могут выписать из больницы сегодня после обеда.

На месте аварии, в вахтовом поселке золотодобытчиков на реке Сейба остается на дежурстве бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, что в ночь на 19 октября после прорыва дамбы селевая волна смыла общежития-бараки во временном поселке золотодобытчиков. Погибли 17 человек, трое до сих пор числятся пропавшими без вести, 18 пострадавших было госпитализировано.