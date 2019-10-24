Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Красноярском крае

Все найденные тела погибших в результате ЧП из-за прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края опознаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Тела 15 погибших были найдены в субботу, в день ЧП, еще о двух жертвах стало известно во вторник. Таким образом, на настоящий момент идет речь о 17 погибших. Все они опознаны и выданы родственникам для погребения. Ранее трое погибших были захоронены в Хакасии - двое рабочих похоронены в поселке Туим, еще один - в селе Целинное.

Напомним, в ночь на 19 октября река Сейба прорвала систему самодельных дамб-отстойников и затопила временный поселок золотодобытчиков. Погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело, трое фигурантов заключены под стражу.