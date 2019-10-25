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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оператор простит долг орлов, разоривших сибирских ученых отправкой смс

Текст: Екатерина Призова

Сотовый оператор закроет долг орлов, датчики слежения которых посылали смс из Ирана и буквально разорили Центр реабилитации диких животных Новосибирска.

Фото: Arcturus/Wikimedia.org
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Предыстория такова: несколько птиц, помеченных в прошлом году, проводили лето в Казахстане, в районах, где нет покрытия мобильными операторами. Закрепленные на птицах передатчики накопили много неотправленных смс-сообщений.

В Центре реабилитации диких животных говорят, что предвидели такой сценарий: предполагалось, что перед тем, как отправиться на миграцию, молодые орлы появятся на связи в Казахстане или в России, и отправят эти сообщения недорого - от 2 до 15 рублей за штуку. Но что-то пошло не так: несколько орлов, минуя крупные населенные пункты Казахстана и России, улетели на территорию государства в Юго-Западной Азии и начала "слать" оттуда ученым дорогостоящие сообщения со своими координатами.

Каждая такая смс обходится центру в 49 рублей, из-за чего исследователи неожиданно для себя за девять с половиной месяцев освоили годовой бюджет проекта.

"Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц", - цитирует ТАСС коммерческого директора телекоммуникационной компании.

Общество Природа Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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