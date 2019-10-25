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25.10.2019 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Совбез назвал причины прорыва дамб в Красноярском крае

Текст: Иван Егоров
Прорыв дамб в Красноярском крае, повлекший человеческие жертвы, стал следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Омске. По его словам, в этом году в Сибири не удалось предотвратить последствия разрушительных природных явлений, которые повлекли человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.

По мнению секретаря СБ РФ, уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

"Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб", - констатировал Патрушев.

Фото: РИА Новости
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При этом по его мнению, нужно в корне менять систему профилактики ЧС.

Как заявил Патрушев, профилактическая работа в Сибирском округе из года в год проводится неэффективно, что приводит к нанесению вреда здоровью и гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры.

"Потом мы вынуждены направлять колоссальные государственные ресурсы и средства на ликвидацию этих последствий. Такую ситуацию нужно коренным образом менять", - подытожил секретарь Совбеза.

Кроме того, он еще раз обратил внимание региональных и федеральных руководителей на необходимость установления жесткого контроля за соблюдением технических регламентов, обеспечением безопасного функционирования гидротехнических сооружений. По его словам, особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозяйные гидротехнические объекты, которых в принципе не должно быть.

Происшествия Правосудие Следствие Власть Безопасность Спецслужбы Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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