Совбез назвал причины прорыва дамб в Красноярском крае

По мнению секретаря СБ РФ, уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

"Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб", - констатировал Патрушев.

При этом по его мнению, нужно в корне менять систему профилактики ЧС.

Как заявил Патрушев, профилактическая работа в Сибирском округе из года в год проводится неэффективно, что приводит к нанесению вреда здоровью и гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры.

"Потом мы вынуждены направлять колоссальные государственные ресурсы и средства на ликвидацию этих последствий. Такую ситуацию нужно коренным образом менять", - подытожил секретарь Совбеза.

Кроме того, он еще раз обратил внимание региональных и федеральных руководителей на необходимость установления жесткого контроля за соблюдением технических регламентов, обеспечением безопасного функционирования гидротехнических сооружений. По его словам, особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозяйные гидротехнические объекты, которых в принципе не должно быть.