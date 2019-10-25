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25.10.2019 20:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье заключили под стражу нового фигуранта дела Арашуковых

Текст: Михаил Сухарев

Бывший заместитель директора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, который проходит по делу бывшего сенатора Арашукова, заключен под стражу по решению Ленинского районного суда города Ставрополя. Как сообщает ТАСС, судья поддержал ходатайство следствия.
СК попросил оставить Арашукова и его отца в СИЗО еще на три месяца

- Суд пришел к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. В отношении Коцбы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 22 декабря 2019 года, - огласил судья вердикт.

Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину в октябре этого года по подозрению в причастности к преступлениям по двум статьям УК РФ - "Организация преступного сообщества", а также "Присвоение или растрата". Вместе с Ахмедом Коцбой был задержан также четвероюродный брат сенатора Беслан Арашуков.

Как ранее сообщалось, Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к убийствам, участии в ОПГ. По делу также проходит его отец, которого следствие считает создателем организованной преступной группы. Помимо отца с сыном, задержан целый ряд их родственников, а также руководителей подразделений "Газпрома" на Северном Кавказе.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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