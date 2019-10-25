Кто готов оплатить скоростную магистраль Санкт-Петербург - Минск

Принципиально иную бизнес-модель, отличную от существующих проектов, предлагают инициаторы прокладки высокоскоростной железнодорожной магистрали между Северной столицей России и Минском. Строительство 700-километрового пути с дальнейшим его выходом в Западную Европу планируется построить исключительно на средства частных инвесторов. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, сообщил 24 октября госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в кулуарах проходящего в итальянской Вероне ХII Евразийского экономического форума.

Правда, госсекретарь оговорился, что до сих пор принципиальных решений относительно ВСМ Санкт-Петербург - Минск еще не принято. Идет проработка идеи. "Сейчас мы находимся на той стадии, когда нужно набрать критическую массу тех людей, которые поддерживают проект", - пояснил он, не став перечислять всех, с кем уже переговорить на эту тему. Отрадно, по его мнению, уже то, что он нигде не встречает даже намека на скепсис. "Полная поддержка идеи", - с оптимизмом констатировал Рапота.

Важным фактором строительства магистрали он назвал государственно-частное партнерство. "Без участия государств строить что-то серьезное невозможно: нужны хотя бы юридическое участие, политическое участие - землеотвод, какие-то стандарты. В этом смысле с государственными структурами будет самое тесное взаимодействие", - пояснил политик.

На форуме госсекретарь СГ отметил, что крупные инфраструктурные и транспортные проекты способны стать объединяющими для Европейского союза, Евразийского экономического союза и Союзного государства. Пока же, считает он, ЕС продолжает придерживаться своей позиции не признавать другие интеграционные объединения на евразийском пространстве.

Проект строительства ВСМ из Санкт-Петербурга через Минск в Западную Европу, полагает госсекретарь, возможно, подвигнет европейскую сторону внимательнее отнестись к инициативе интеграции интеграций, предложенную Александром Лукашенко.

ХII Евразийский экономический форум в Вероне, как уже сообщал "СОЮЗ", собрал около 1,5 тысячи представителей 41 государства. Во время двухдневной дискуссии рассматриваются вопросы создания экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана, современные вызовы глобальной энергетике, роль природного газа в обеспечении европейской энергобезопасности и в достижении целей по противодействию климатическим изменениям. Кстати, на пятницу запланировано проведение на форуме презентации проекта ВСМ между Санкт-Петербургом и Минском с дальнейшим выходом в Западную Европу.

В числе участников мероприятия - представители государственных органов, деловых кругов, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты, журналисты. Организаторами форума выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум.