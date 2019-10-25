Майор Алан Крепен оценил петербургских саксофонистов

Одним из именитых гостей проходящего в эти дни в Петербурге XIX Фестиваля "Международная неделя консерваторий" стал бельгийский саксофонист, дирижер и композитор Алан Крепен. Его нельзя назвать иначе, как гуру саксофона: профессор Королевской консерватории Брюсселя и консерватории Эш-сюр-Альзетт (Люксембург) является непререкаемым авторитетом в своей области. Более двадцати лет руководства Королевским симфоническим оркестром воздушных сил Бельгии, около шестидесяти изданных дисков, председательство в жюри Международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса в Динанте - без сомнения, это одно из самых известных имен в мировой саксофонной табели о рангах.

Алан Крепен проводит мастер-классы со студентами Санкт-Петербургской консерватории, заявлена обширная концертная программа с его участием. Свой первый визит в Петербург он начал с вечера, который прошел в Средней специальной музыкальной школе консерватории: музыкант выступил как дирижер, солист, композитор и аранжировщик и подарил слушателям свое сочинение "Полет Сакса", которое было исполнено впервые. Вместе с мастером на сцену вышли молодые музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга, Адмиралтейский оркестр, Санкт-Петербургский квартет саксофонистов и недавно созданный коллектив - Санкт-Петербургский оркестр саксофонов, объединивший самые разные виды этого инструмента, от сопрано до баритона.

"Российская газета" побывала на одном из мастер-классов музыканта и задала Алану Крепену несколько вопросов.

Вы возглавляете главный международный конкурс молодых саксофонистов, в котором принимают участие музыканты со всего мира. Как на их фоне выглядят россияне?

Алан Крепен: Российские саксофонисты и русская музыка на конкурсе слышны: Глазунов является одним из классических авторов, сочинявших для саксофона. В состав Большого жюри входит одиннадцать человек, в составе последнего присутствовали музыканты из России. Ваши саксофонисты проделали огромный путь: мы всего провели семь конкурсов, и в них уже было два лауреата из России. В этом году из 94 отобранных кандидатов шесть представляли Россию. Это хороший результат - не будем забывать, что со времен Второй мировой войны саксофон не очень приветствовался в России, как нечто происходящее из недр Америки. Но затем русские музыканты поехали в Европу, чтобы познакомиться с наработками зарубежных коллег и на основании этого багажа создать российскую школу игры на саксофоне. И эта школа родилась.

Если говорить откровенно, без комплиментов - как вы находите учащихся Консерватории, пришедших на ваши мастер-классы. Каков их уровень?

Алан Крепен: Я успел послушать многих. Вы движетесь в верном направлении, но заметны проблемы, связанные с качеством звукоизвлечения. Можно сделать вывод, что не всегда студентам хватает наставничества профессионалов игры на саксофоне. Мне кажется, что у современных учащихся - и Петербургской консерватории в частности - есть достаточно возможностей послушать международные стандарты. Очень много записей в интернете, можно расширить свое представление и двигаться в ключе мирового развития саксофона. Опять-таки, сказанное не означает, что эта проблема проявляется у всех поголовно. Потенциал уже заметен, и он продолжает развиваться. Не забывайте, что саксофон - очень молодой инструмент. Перкуссия и саксофон - два направления, которые на наших глазах проходят процесс становления.

Интернет заполнен записями исполнения ваших сочинений российскими музыкантами. Среди них много студентов, которые в комментариях признаются, что с трудом достают ноты и просят помощи. Почему ваше творчество так популярно, и с чем связаны такие трудности?

Алан Крепен: Я активно веду преподавательскую деятельность и очень доволен, как это происходит. И действительно очень много сочиняю для саксофона и рад, что молодым исполнителям мои сочинения интересны. В своей музыке я стараюсь отображать какие-то специфические вещи, необходимые для владения инструментом.

Меня очень огорчает, что ноты достать нелегко: в основном меня публикуют французские и бельгийские издательства. В интернете можно найти возможность купить ноты. Когда я бываю в России, вижу, что люди играют по каким-то переписанным от руки нотам или воспроизведенным каким-то нелегальным образом. Если есть какие-то проблемы с доступностью нот, пусть выходят напрямую на меня, и я помогу преодолеть эти трудности.

"Международная неделя консерваторий" - мероприятие, которым гордится музыкальный Петербург. Каково ваше впечатление от этого события? Все ли на уровне?

Алан Крепен: Уровень мероприятия очень высок. Мои искренние поздравления организаторам и благодарность за приглашение принять участие в этом проекте. Чувствую, что за организацией и проведением "Международной недели консерваторий" стоит многолетний и успешный опыт.