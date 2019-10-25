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25.10.2019 09:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Маленко сняла кандидатуру с конкурса на должность мэра Симферополя

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Бывший мэр Симферополя Наталья Маленко сняла свою кандидатуру с конкурса на должность главы крымской столицы. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

- Приняв сегодня по просьбе главы Республики Крым решение отозвать свое заявление на конкурс, искренне желаю претенденту на должность главы администрации, который будет признан конкурсной комиссией победителем, успехов и результативной работы на благо нашего родного города, - написала она. - Сердечно благодарю всех за поддержку, добрые слова и пожелания!

Мэром Симферополя захотели стать девять человек

Маленко поблагодарила главу региона Сергея Аксенова за оказанное ей высокое доверие в ноябре 2018 года, когда она возглавила администрацию Симферополя.

- Без этого невозможно было бы осуществить все сделанное администрацией совместно с городским советом за прошедшие 320 дней, - подчеркнула Маленко. Экс-мэр выразила надежду на то, что преемственность станет "отличительной чертой власти Симферополя".

В свою очередь, Аксенов на своей странице в Facebook пояснил, что отказ Маленко от конкурса "соответствует общему курсу на обновление власти на всех уровнях".

- Благодарю Наталью Федоровну за то, что она в сложный момент подставила плечо и предприняла все усилия для решения острых и давно назревших проблем столицы Крыма, - написал он и заверил: - Она продолжит работу в моей команде. Мы обязательно найдем применение ее управленческому таланту и богатому опыту.

В Крыму продлили прием документов для участия в "Твоем правительстве"

Напомним, на муниципальный конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя подали необходимые пакеты документов девять человек. Причем трое из девяти кандидатов - в самый последний момент, из-за чего им пришлось обратиться с письменными заявлениями о продлении на два дня срока приема документов по уважительным причинам.

Среди претендентов на должность градоначальника - председатель Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов, заместитель директора "Единой республиканской тендерной компании" Дмитрий Бондарев, генеральный директор "Управляющей компании "Новый Чехов" Валерий Турецкий, представитель КПРФ Степан Кискин, директор "Детского парка" Антон Якулевич, региональный директор фирмы "Продекс" Антон Ганин, директор МУП "Метроград" Елена Проценко и министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов. Сегодня в 10 часов утра им предстоит выступить с программной речью перед конкурсной комиссией, изложить свое видение приоритетов развития столицы Крыма и ответить на вопросы о знании законодательства.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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