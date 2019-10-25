Мэром Симферополя стала Елена Проценко

Новым главой администрации Симферополя стала директор муниципального предприятия "Метроград" Елена Проценко. Такое решение местные депутаты приняли сегодня на сессии горсовета.

Парламентарии выбирали из двух кандидатур - и.о. министра внутренней политики, информации и связи РК Сергея Зырянова и Елены Проценко. Сегодня утром они вышли в финал конкурса на должность мэра.

Симферопольские парламентарии поддержали ее единогласно (34 "за"). Проценко пообещала сделать столицу Крыма "достойной ее статуса".

Сегодня же депутаты горсовета Армянска назначили главой администрации Василия Телиженко, который занимал это пост с августа 2015 года. Вчера Алушту вновь возглавила Галина Огнева, работающая в этой должности с февраля 2017 года. Помимо того снова на посту руководитель Красногвардейской райадминистрации Василий Грабован (работал с октября 2017 года). Все они прервали свою трудовую деятельность менее, чем на месяц, написав заявления об отставке по собственному желанию по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. Нового градоначальника получил и Судак. Им стал депутат Судакского горсовета Игорь Степиков.

Справка "РГ"

Елена Проценко родилась 16 апреля 1968 года. Окончила торговый техникум, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (право и правоведение), сейчас изучает государственное и муниципальное управление в Севастопольском госуниверситете. До настоящего времени они занимала должность руководителя МУП "Метроград", отвечающего за функционирование рынков, подземных пешеходных переходов и некоторых других муниципальных объектов.