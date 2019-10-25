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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Симферополе осталось два претендента на пост мэра

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

На пост градоначальника Симферополя осталось два претендента - и.о.министра внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов и директор предприятия "Метроград" Елена Проценко. Их имена сегодня огласила конкурсная комиссия по выборам нового главы администрации Симферополя.

Во время конкурса Зырянов набрал 74 балла, а Проценко - 80. Изначально на должность претендовало девять человек. Потом трое из них, в том числе экс-мэр города Наталья Маленко, отозвали свои заявления. Каждый из оставшихся кандидатов во время выступления рассказал свою биографию и поделился видением приоритетов развития города. Также каждый претендент ответил на вопросы членов комиссии и продемонстрировал свои знания законодательства.

Мэром Симферополя захотели стать девять человек

В своем выступлении Зырянов заявил, что в Симферополе надо решить 17 ключевых задач. Тогда он станет комфортным и будет иметь возможность развиваться. В частности, необходимо наладить уборку мусора, модернизировать котельные, заменить все неработающие лифты, улучшить качество пассажирских перевозок, решить проблему пробок, реконструировать сети водоснабжения, повысить качество ремонта дорог. Помимо того, он пообещал сделать город доступнее для инвалидов, безопаснее для всех жителей и наладить диалог с общественностью. Зырянов отметил, что сейчас столица живет в основном за счет субвенций и дотаций из республиканского бюджета. По его мнению, город должен и сможет зарабатывать деньги на развитие самостоятельно.

Проценко отметила, что в управлении городом нужна системность. Необходимо проанализировать и внести изменения в существующие программы развития муниципалитета. Поработать над увеличением доходной части бюджета.

Сегодня же должна состояться сессия Симферопольского городского совета, на которой могут быть утверждены итоги конкурса.

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