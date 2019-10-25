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25.10.2019 20:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На железнодорожной арке Крымского моста включили архитектурную подсветку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

На железнодорожной арке Крымского моста на один час в тестовом режиме включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Светодиоды установлены на своде арки и опорах под ней. Суммарно архитектурная подсветка включает более 2000 светильников на кронштейнах 18 видов, которые соединяют 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки.

- Мы поэтапно настраиваем светильники, - сообщил ведущий инженер производственно-технического отдела компании-подрядчика Дмитрий Иванов. - Такая же работа была на автодорожной части с синими и белыми диодами. В конце года, после начала движения поездов, фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага.

Подсветка моста статичная и монохромная, благодаря чему не мешает участникам движения. В то же время трехцветная палитра из диодов будет видна с берега в хорошую погоду. Система сможет работать в ручном, ил автоматическом режиме.

Напомним, по автодорожной части Крымского моста, запущенного в эксплуатацию 16 мая 2018 года, уже проехали 7,9 миллиона машин. А пассажирские поезда дальнего следования пойдут по мосту в декабре 2019-го. Сейчас завершается установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления движением поездов, монтаж локальных очистных сооружений, строительство зданий для службы эксплуатации.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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