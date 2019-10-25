На железнодорожной арке Крымского моста включили архитектурную подсветку

На железнодорожной арке Крымского моста на один час в тестовом режиме включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Светодиоды установлены на своде арки и опорах под ней. Суммарно архитектурная подсветка включает более 2000 светильников на кронштейнах 18 видов, которые соединяют 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки.

- Мы поэтапно настраиваем светильники, - сообщил ведущий инженер производственно-технического отдела компании-подрядчика Дмитрий Иванов. - Такая же работа была на автодорожной части с синими и белыми диодами. В конце года, после начала движения поездов, фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага.

Подсветка моста статичная и монохромная, благодаря чему не мешает участникам движения. В то же время трехцветная палитра из диодов будет видна с берега в хорошую погоду. Система сможет работать в ручном, ил автоматическом режиме.

Напомним, по автодорожной части Крымского моста, запущенного в эксплуатацию 16 мая 2018 года, уже проехали 7,9 миллиона машин. А пассажирские поезда дальнего следования пойдут по мосту в декабре 2019-го. Сейчас завершается установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления движением поездов, монтаж локальных очистных сооружений, строительство зданий для службы эксплуатации.