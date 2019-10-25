Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни

Певица и наставница шоу "Голос" Полина Гагарина отменила свое выступление в Екатеринбурге, которое должно было состояться сегодня на площадке конгресс-холла.
Как сообщила исполнительница в Instagram, из-за плохого самочувствия она вынуждена перенести концерт на 6 декабря.
"Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату", - пообещала Гагарина и извинилась перед своими почитателями, которые планировали посетить концерт.
Сообщение об отмене концерта появилось на ее странице сегодня, а днем ранее певица пожаловалась, что в последнее время часто болеет.
Справка "РГ"
32-летняя Полина Гагарина - участница и победительница проекта "Фабрика звезд-2". Певица представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2015", где заняла второе место.
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Мое сегодняшнее выступление в Екатеринбурге перенесено на 6 декабря. Оно состоится на той же площадке - в Конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату. Я приношу свои извинения всем, кто планировал прийти на мой концерт. В связи с моим самочувствием мы вынуждены его отложить, но мы обязательно встретимся ближе к Новому году, в декабре. Спасибо за поддержку и понимание😞 #полинагагарина #гагаринапоехали #екатеринбург