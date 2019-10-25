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25.10.2019 10:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители тюменского села, где нашли "гаффскую болезнь", сдали кровь

Текст: Татьяна Воробьева

Жители деревни Ачиры в Тобольском районе, где была обнаружена "гаффская болезнь", сдали кровь на анализ. Для забора анализов туда сегодня утром вылетала бригада медиков, сообщила "РГ" Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, ранее в больницы с симптомами этого редкого заболевания попали члены семьи. На данный момент пациентов уже десять - все из этой же деревни.

"Восемь человек лечатся в отделении токсикологии ОКБ№1: двое их них - в средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, шестеро - в удовлетворительном состоянии. Двое по-прежнему в реанимации в стабильно тяжелом состоянии", - рассказала Александра Малыгина.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Еще у трех тюменцев заподозрили "гаффскую болезнь"

Вчера вертолетом санавиации в клинику доставили двух человек с недомоганием. Первичные анализы отклонений не выявили, но диагностика и наблюдение еще продолжается. Пока что люди чувствую себя хорошо.

"Населенный пункт отрезан от большой земли, жители переживают за свое самочувствие. К ним сегодня вылетела медицинская бригада для забора анализов в качестве скрининга. За состоянием здоровья сельчан будет наблюдать медработник", - сообщила пресс-секретарь регионального минздрава.

Между тем тюменское управление Роспотребнадзора обнародовало первые результаты проверки воды и почвы в местности, где заболели люди.

"Вода из скважины в деревне Ачиры и в реке Алымка по результатам вирусологических исследований соответствует требованиям. Проба почвы также в порядке. Остальные пробы находятся в работе", - передает пресс-служба надзорного ведомства.

Кстати, специалисты сейчас изучают результаты расследования вспышки "гаффской болезни" в селе Нариманово и в Тюмени в 2000 году.

Справка "РГ"

Первое описание "гаффской болезни" относится к 1924 году. За следующие 15 лет было зарегистрировано около тысячи похожих случаев заболевания людей, птиц и кошек. Они происходили обычно летом и осень и были связаны с употреблением в пищу рыбы, которая временно стала токсичной.

Причиной этого может быть планктон, зараженный ядовитыми веществами, которые вымываются из грунта. Или токсин, который попадает в воду с речного и болотного хвоща, растущего в болотистой местности.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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